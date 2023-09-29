Хирург Хайдаров и его жена пожаловались Мизулиной на травлю в интернете

«Мы обратились, показали переписки и сообщения, которые на нас буквально сыпятся (в том числе, в одном известном ТГ-канале), а также видеозаписи — их выставляют публичные люди. Екатерина Михайловна со своей стороны изучила материалы и, естественно решила нас поддержать, потому что такого хейта не должно быть в сети. Плюс ко всему прочему, проблема травли в интернете в нашей стране уже глобальная», — рассказала Сильваши.