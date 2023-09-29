От Ивлеевой потребовали миллион рублей через суд

На популярную блогершу и телеведущую Анастасию Ивлееву подали в суд, поводом стали ее ролики, якобы причинившие истице моральный вред. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

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Утверждается, что 38-летняя Елена М. из Челябинской области обратилась в местный суд с жалобами на контент блогерши.

«[Елена М.] посмотрела аж 84 ролика, ужаснулась от постоянных жаргонизмов и количества мата и решила восстановить справедливость», — уточняет издание.

Истица потребовала взыскать с Ивлеевой один миллион рублей. Кроме того, она попросила заблокировать видео блогерши на всех интернет-платформах. По данным издания, суд рассмотрел жалобу и направил ролики Ивлеевой на экспертизу. В случае если в ее контенте обнаружат нарушения, блогершу могут вызвать в Челябинский суд.