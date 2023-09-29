Популярная российская блогерша рассказала о заставившем ее пожалеть шоу

Популярная российская блогерша Наташа Гасанханова заявила, что сказанное в шоу блогерши Анастасии Ивлеевой Agent Show заставило ее пожалеть. Об этом она рассказала в беседе для YouTube-канала Madam Kaka.

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Интервьюер Полина Трубенкова обратила внимание Гасанхановой на то, что в выпуске шоу Ивлеевой с ее участием блогерша резко высказалась о звездах российского шоу-бизнеса. Гасанханова подтвердила это и заявила, что после выпуска многие из них обратились к ней с претензиями. Так, например, певица Ирина Дубцова, по словам блогерши, обиделась на нее.

«Под всеми этими софитами, обаянием Насти на каком-то адреналине я все выпалила, но пожалела об этом, если честно», — заявила блогерша.

Несмотря на это Гасанханова подчеркнула, что после выхода шоу у нее увеличилась аудитория.