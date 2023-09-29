Ольга Бухарова показала себя в откровенном образе

23-летняя Ольга Бухарова, дочь актрисы и телеведущей Ларисы Гузеевой, еще несколько месяцев назад жаловалась на травлю из-за внешнего вида. В Сети писали, что девушке стоит избавиться от лишних килограммов.

И вот сегодня Ольга показала свою нынешнюю форму. Наследница артистки поделилась кадрами, на которых она запечатлена в нижнем белье и на каблуках.

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«Можно теперь хоть временно меня не буллить?» (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены, — прим. WomanHit.ru) — попросила публику девушка.

Также Бухарова опубликовала свои фотографии до похудения.