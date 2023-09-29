Певица Слава пристыдила Малахова за выпуск с Хайдаровым

Певица Слава заявила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что телеведущий Андрей Малахов перестал для нее существовать после выпуска с пластическим хирургом Тимуром Хайдаровым.

Слава заявила, что Малахов ложно и «грязно» подал информацию о ее конфликте с Хайдаровым. Звезда считает, что телеведущему должно быть стыдно за его поступок.

«Андрей, тебе не стыдно? Ты знаешь меня 150 лет. Ты знаешь, как я делаю и что я делаю», — обратилась к Малахову звезда.

Слава отметила, ее и других жертв пластики хирурга позвали в шоу «Малахов».

«Конечно, мы туда не пойдем. Зачем нам это надо? Мы идем по ноте закона», — уточнила певица.

22 июля Слава обвинила Хайдарова в том, что он некачественно сделал ей грудь. Она отметила, что после хирургического вмешательства заметила асимметрию груди и «отвратительные шрамы». Ее поддержали Любовь Успенская и еще 52 девушки, ставшие жертвами пластики специалиста. Киркоров, который тоже делал хирургическое вмешательство у Хайдарова, встал на его защиту.