Дочь певицы Глюкозы сообщила о проблемах с психическим здоровьем

16-летняя дочь певицы Натальи Ионовой — Глюкозы — призналась, что страдает из-за панических атак и тревожности. Рассказом Лидии Чистяковой о проблемах с психическим здоровьем, поделилось издание NEWS.ru со ссылкой на блог девушки.

Чистякова сообщила, что обратилась за помощью к психологу, потому что некомфортно чувствует себя в общественных местах: испытывает страх и страдает от панических атак. Из-за этого, по ее словам, она даже перестала ходить в торговые центры и большие рестораны.

Дочь Глюкозы добавила, что во время панических атак у нее учащается пульс и возникает сильное чувство угрозы.

«Мне легче, если со мной есть кто-то из друзей. Я не люблю, когда посторонние люди будто на меня набрасываются, близко подходят», — написала Чистякова в блоге.