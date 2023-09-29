Охлобыстин сравнил себя с почтальоном Печкиным
Актер Иван Охлобыстин признался в беседе с изданием Hello!, что у него много общего с персонажем почтальоном Печкиным из мультфильма "Простоквашино".
Охлобыстин заявил, что ведет себя как Печкин. По словам артиста, с возрастом он стал "вредным старикашкой", который постоянно предъявляет претензии молодежи.
"Самовыражаюсь почти как Печкин. Но, надо сказать, они не потакают моим капризам", - поделился звезда.
Охлобыстин озвучил почтальона Печкина в современном продолжении советских мультфильмов о Простоквашино. Премьера первого сезона проекта состоялась в апреле 2018 года.
Охлобыстин также отметил, что его герой помогал ему в воспитании детей.
"Как и все персонажи этого мультфильма, он отвлекал детей от меня - это дорогого стоит. За то время, пока они смотрят "Простоквашино" и другие мультфильмы, я успевал и сценарий написать, и в кино сняться, и по хозяйству что-то сделать. Это очень важно. И самое главное, что я был спокоен, пока они смотрели наши мультфильмы. Я понимал, что плохому они не научат", - заключил артист.