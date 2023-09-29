Охлобыстин сравнил себя с почтальоном Печкиным

"Как и все персонажи этого мультфильма, он отвлекал детей от меня - это дорогого стоит. За то время, пока они смотрят "Простоквашино" и другие мультфильмы, я успевал и сценарий написать, и в кино сняться, и по хозяйству что-то сделать. Это очень важно. И самое главное, что я был спокоен, пока они смотрели наши мультфильмы. Я понимал, что плохому они не научат", - заключил артист.