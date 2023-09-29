Николаева выписывают из клиники после операции на сердце

Певца и композитора Игоря Николаева в ближайшее время выпишут из клиники. Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник, музыкант продолжит восстанавливаться после операции на сердце дома.

По информации канала, врачи отмечают положительную динамку восстановления после коронарного шунтирования, из-за чего необходимость постоянного нахождения Николаева в стационаре отпала. Основным риском для певца сейчас является COVID-19, поскольку после операции его иммунитет ослаб. Медики рекомендовали Николаеву минимизировать контакты с посторонними людьми и без необходимости не покидать дом.

Напомним, что 15 сентября Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем. Состояние оценивалось как тяжелое. По их словам, его сердце то замедлялось, то ускоряло свой ритм. Впоследствии ему провели операцию.