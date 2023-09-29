Николаева выписывают из клиники после операции на сердце
Певца и композитора Игоря Николаева в ближайшее время выпишут из клиники. Как сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственный источник, музыкант продолжит восстанавливаться после операции на сердце дома.
По информации канала, врачи отмечают положительную динамку восстановления после коронарного шунтирования, из-за чего необходимость постоянного нахождения Николаева в стационаре отпала. Основным риском для певца сейчас является COVID-19, поскольку после операции его иммунитет ослаб. Медики рекомендовали Николаеву минимизировать контакты с посторонними людьми и без необходимости не покидать дом.
Напомним, что 15 сентября Николаева госпитализировали из-за проблем с сердцем. Состояние оценивалось как тяжелое. По их словам, его сердце то замедлялось, то ускоряло свой ритм. Впоследствии ему провели операцию.
Позднее СМИ сообщили, что Николаев перенес операцию по коронарному шунтированию. Врачи также оценивали его состояние как тяжелое.