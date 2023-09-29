Бритни Спирс вышла на связь после странного танца с ножами

Американская певица Бритни Спирс вышла на связь, после того как опубликовала танец с ножами, чем встревожила поклонников. Заявление она опубликовала в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

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Исполнительница поведала, что причин для беспокойства ее состоянием нет — во время танца она использовала ненастоящие ножи, а идеей для этого послужило выступление певицы Шакиры на MTV VMA.

«Никому не нужно волноваться и звонить в полицию. Пытаюсь подражать одной из любимых исполнительниц Шакире, чьим шоу я вдохновилась! За нас, плохих девочек, которые не боятся раздвигать границы и рисковать», — написала артистка.

Ранее певица в откровенном наряде станцевала на камеру с ножами. После публикации видео полиция Лос-Анджелеса навестила поп-исполнительницу из-за звонков людей, которых встревожили ее действия.