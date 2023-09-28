Little Big называют себя группой из Лос-Анджелеса

Группа Little Big, которая была создана в России, теперь позиционирует себя как «музыкальный коллектив из солнечного Лос-Анджелеса». Именно так она представляется в анонсах концертов, передает Ura.ru.

Напомним, что летом 2022 года участники Little Big переехали в США.

В афише выступления в парижском концертном зале «Батаклан» говорится, что Little Big — «музыкальный коллектив из солнечного Лос-Анджелеса, завоевавший сердца слушателей не только в США, но и во всем мире, включая Россию, Украину, Испанию, Канаду, Великобританию, Францию и многие другие страны».

Аналогичные описания можно встретить на французских сайтах по продаже билетов.

Little Big также собирается выступить в Нанте и Мериньяке.

Ранее российская группа Little Big отменила концерт в Ереване, который был намечен на 12 августа. Причиной стали угрозы безопасности.

До этого экс-глава Палаты адвокатов Ара Зограбян сообщил, что 1257 человек подписали заявление о преступлении, которое совершил основатель Little Big Илья Прусикин*.