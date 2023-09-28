Павел Деревянко рассказал об обмане бывшего друга на 45 миллионов рублей

Российский актер Павел Деревянко рассказал, что его бывший друг Григорий Мулузян обманул артиста на 45 миллионов рублей, передает «Московский комсомолец». По его словам, в 2021 оду он инвестировал один миллиону рублей в криптовалюту и первые месяцы получал доход в 10%. После этого актер решился вложить гораздо большую сумму, а потом получил иск от бывшего друга, в котором тот требовал «вернуть 45 миллионов».

Свое поведение Деревянко назвал необдуманным и призвал внимательно изучать все документы.

Ранее актер Артём Ткаченко лишился 10 биткоинов и ещё пары млн рублей, отдав их «успешному инвестору», с которым его познакомил Павел Деревянко, сообщает Telegram-канал Baza.