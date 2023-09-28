Жена Тимура Родригеза прокомментировала грядущий развод

— У меня достаточно комментариев со словами поддержки, но выглядит это так, будто кто-то умер. Одни соболезнования… Почему бы не поздравить и вообще не устроить по этому поводу праздник?! Мне нравится наблюдать за происходящим, потому что нас к нашему счастью ведут иногда очень жесткой тропой, потому что сами мы не понимаем, когда уйти надо, а знающие люди пишут стихи, уходят на пике, — сообщила Анна в личном блоге.