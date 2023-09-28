«Одни соболезнования»: жена Тимура Родригеза прокомментировала грядущий развод
Актер и шоумен Тимур Родригез 11 сентября сообщил своим подписчикам, что разводится со своей женой Анной Керимовой. Супруги прожили в браке около 16 лет, но о точной причине их расставания пока неизвестно.
Единственное, что сейчас известно широкой общественности: пара расстается не на позитивной ноте. Керимова язвительно высказывается в адрес Родригиза, который цитирует в социальных сетях стихотворения, а ее подписчики всячески выражают ей слова поддержки.
— У меня достаточно комментариев со словами поддержки, но выглядит это так, будто кто-то умер. Одни соболезнования… Почему бы не поздравить и вообще не устроить по этому поводу праздник?! Мне нравится наблюдать за происходящим, потому что нас к нашему счастью ведут иногда очень жесткой тропой, потому что сами мы не понимаем, когда уйти надо, а знающие люди пишут стихи, уходят на пике, — сообщила Анна в личном блоге.
26 сентября в картотеке московских судов появился иск, составленный Светланой Бондарчук по отношению к своему бывшему мужу — режиссеру Федору Бондарчуку. О причине конфликта между бывшими супругами известно лишь то, что вопрос касается совместно нажитого имущества.