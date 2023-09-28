Кристина сообщила, что получила серьезную травму — перелом ноги. Все произошло на съемках в Выборге. Девушка подвернула ногу, а потом всем весом упала на нее. По словам актрисы, хруст стоял на весь Выборг.

Консультировавшие Кристину врачи уже констатировали: перелом настолько сложный, что без хирургического вмешательства не обойтись. Так что в ближайшее время актрисе предстоит операция.