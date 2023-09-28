Оценены шансы бывшей жены Бондарчука отсудить у него имущество

Исход дела о разделе совместно нажитого имущество режиссера Федора Бондарчука и телеведущей Светланы Бондарчук зависит от нескольких факторов. Шансы бывшей жены кинематографиста отсудить у него недвижимость оценил адвокат Сергей Жорин, передает NEWS.ru.

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По данным издания, предметом спора может быть загородный коттедж на Рублевском шоссе, в котором сейчас проживает сын экс-пары Сергей с женой и детьми. Кроме того, Бондарчуки владели тремя квартирами в Москве. Одна из них располагается на Мосфильмовской улице, две другие — на Патриарших прудах. Площадь первых апартаментов составляет 300 квадратных метров. Стоимость такого объекта оценивается в 200 миллионов рублей.

По словам Жорина, в первую очередь суду предстоит установить, не нарушен ли срок исковой давности, составляющий три года, так как с момента развода Бондарчуков прошло около семи лет. При этом адвокат отметил, что начало исчисления срока плавающее.

«Три года с момента, когда лицо узнало о нарушении своих прав. Можно предположить, что Светлана Рудская (Бондарчук) только после развода узнала, что в браке было приобретено какое-то имущество, и поэтому подала иск», — пояснил эксперт.

Кроме того, необходимо учесть, на какое конкретно имущество претендует бывшая жена режиссера. Значение будет иметь, является ли оно совместно нажитым, было приобретено на добрачные деньги или получено по наследству. К примеру, если объект купили в рассрочку на десять лет, его стоимость поделят пополам, из-за чего иск потеряет смысл.

«Ей передадут половину имущества, но обяжут выполнить половину его стоимости», — объяснил Жорин.