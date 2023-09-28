Звездный адвокат рассказал, какой срок грозит Боне за мошенничество с фото

Звездный адвокат Сергей Жорин в беседе с «Пятым каналом» заявил, что блогеру Виктории Боне может грозить до 10 лет тюрьмы за мошенничество.

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«Ситуация для Бони достаточно тревожная, на мой взгляд, а признаки состава преступления есть. Формальные признаки. В зависимости от размера средств, которые были перечислены, это может быть мошенничество в особо крупном размере, и наказание за это грозит до десяти лет лишения свободы», — отметил Жорин.

Он уточнил, что под мошенничеством подразумевается завладение чужим имуществом или деньгами путем злоупотребления доверием. По его словам, в данном случае покупатели платного канала Бони ожидали увидеть ее лицо после пластики, но получили другое. При этом Жорин напомнил, что в последнее время блогеры перестали быть неприкасаемыми.

Боню обвинили в мошенничестве после того, как она отказалась выплачивать деньги подписчикам, которые вступили в закрытый платный Telegram-канал блогерши, чтобы посмотреть на ее фото после пластической операции, за 1300 рублей. Телеведущая объяснила это тем, что она не набрала нужного количества подписчиков.