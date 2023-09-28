Цыганов рассказал, как потерял память после удара на съемках фильма

Актёр Евгений Цыганов рассказал, как потерял память после удара на съёмках фильма «1993»
События в картине разворачиваются на фоне Октябрьского путча. В центре сюжета оказывается семья физика Виктора Брянцева, которого сыграл Евгений Цыганов.
Герой актёра занимался разработкой лунохода, однако в новой России он стал укладчиком канализационных труб.
В интервью «Газете.Ru» Цыганов отметил, что во время съёмок фильма его вырубили в драке. Ему попали в нервное окончание челюсти, после чего он потерял память на некоторое время.
Он забыл, чем он занимается и кого играет. Он даже не знал, в какое время живёт. Только по дороге к врачу ему рассказали всё о его жизни.
Потом память стала возвращаться. Цыганов отметил, что его самым ярким впечатлением стало то, что он осознал, в какое историческое время сейчас живёт.
Актёр сообщил, что врач обследовал у него сотрясение и обнаружил ещё гайморит.
«Вообще, жизнь — это очень опасная штука, смертельная болезнь, передающаяся половым путём», – сказал актёр.