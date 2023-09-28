Цыганов рассказал, как потерял память после удара на съемках фильма

События в картине разворачиваются на фоне Октябрьского путча. В центре сюжета оказывается семья физика Виктора Брянцева, которого сыграл Евгений Цыганов.

Герой актёра занимался разработкой лунохода, однако в новой России он стал укладчиком канализационных труб.

В интервью «Газете.Ru» Цыганов отметил, что во время съёмок фильма его вырубили в драке. Ему попали в нервное окончание челюсти, после чего он потерял память на некоторое время.

Он забыл, чем он занимается и кого играет. Он даже не знал, в какое время живёт. Только по дороге к врачу ему рассказали всё о его жизни.

Потом память стала возвращаться. Цыганов отметил, что его самым ярким впечатлением стало то, что он осознал, в какое историческое время сейчас живёт.

Актёр сообщил, что врач обследовал у него сотрясение и обнаружил ещё гайморит.