Сергей Лазарев рассказал о нежелании видеть своих детей артистами
Российский певец Сергей Лазарев признался, что не хочет, чтобы его дети становились артистами. Об этом он рассказал в интервью для Teleprogramma.pro
40-летний исполнитель объяснил свое нежелание тем, что из-за его популярности наследников будут связывать с его именем в музыкальной индустрии.
«Я не хочу, чтобы мои дети вечно ходили "в тени своего отца", чтобы вечно сравнивали их достижения с моими. У нас некоторые люди "добрые" думают, что подобные сравнения во благо, но они обесценивают достижения детей», — резюмировал певец.
В апреле Лазарев заявил, что не планирует покидать Россию. Так артист ответил на вопрос о том, намерен ли он покорять рынок стран Азии.
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