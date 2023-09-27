Сергей Лазарев рассказал о нежелании видеть своих детей артистами

«Я не хочу, чтобы мои дети вечно ходили "в тени своего отца", чтобы вечно сравнивали их достижения с моими. У нас некоторые люди "добрые" думают, что подобные сравнения во благо, но они обесценивают достижения детей», — резюмировал певец.