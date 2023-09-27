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Сергей Лазарев рассказал о нежелании видеть своих детей артистами

Российский певец Сергей Лазарев признался, что не хочет, чтобы его дети становились артистами. Об этом он рассказал в интервью для Teleprogramma.pro

Сергей Лазарев рассказал о нежелании видеть своих детей артистами
© globallookpress.com

40-летний исполнитель объяснил свое нежелание тем, что из-за его популярности наследников будут связывать с его именем в музыкальной индустрии.

«Я не хочу, чтобы мои дети вечно ходили "в тени своего отца", чтобы вечно сравнивали их достижения с моими. У нас некоторые люди "добрые" думают, что подобные сравнения во благо, но они обесценивают достижения детей», — резюмировал певец.

В апреле Лазарев заявил, что не планирует покидать Россию. Так артист ответил на вопрос о том, намерен ли он покорять рынок стран Азии.

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