Сын Кобзона подал в суд на строителей из-за дома в Сочи

Сын советского и российского певца Иосифа Кобзона Андрей и его внучка Анита подали в суд на строителей из-за дома в Сочи. Родственники артиста остались недовольны качеством работ, сообщает «МК».

Исковое заявление о защите прав потребителей от Кобзонов поступило в Пресненский суд столицы. Ответчиком выступает индивидуальный предприниматель, на которого был оформлен договор. По данным издания, строители обязались построить новый дом по заказу Андрея и Аниты.

При этом ответчик заявил, что не ожидал получить иск от заказчиков. Он утверждает, что все договоры и акт приемки дома были подписаны без проблем, претензий к строителям со стороны Кобзонов не было.