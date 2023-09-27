Певец Сергей Лазарев заявил, что не хочет для своих детей карьеру артистов

Певец Сергей Лазарев признался в беседе с teleprogramma.pro, что не хочет, чтобы его дети становились артистами. Лазарев считает, что из-за его известности сына или дочь будут связывать с его именем на музыкальном поприще. Артист уверен в появлении слухов о том, что он "пихает" и "продвигает" своих детей, тем самым обесценивая их труд. Певец желает избежать подобной участи для сына и дочери. По его мнению, такие "провокации" могут влиять на самооценку детей. "Я не хочу, чтобы мои дети вечно ходили "в тени своего отца", чтобы вечно сравнивали их достижения с моими. У нас некоторые люди "добрые" думают, что подобные сравнения во благо, но они обесценивают достижения детей", - поделился музыкант. Лазарев впервые стал отцом в 2014 году. Суррогатная мать родила артисту сына, которого он назвал Никитой. В 2018-м у него появилась на свет дочь Анна. Девочку выносила и родила та же суррогатная мать, что и старшего сына артиста. В сентябре Сергей Лазарев спровоцировал слухи о новом романе.