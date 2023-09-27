Жена Дмитрия Тарасова пожаловалась на самый долгий токсикоз

«Ну ничего. Раз не получается спортик, значит так оно нужно. Разрешено заниматься йогой для беременных и пилатесом. Как говорю я и мои многодетные подружки: фигура — это самое последнее, что должно волновать женщину во время беременности. Поверьте на слово. Главное здоровье мамы, малыша и отсутствие всех рисков», — заключила звезда.