Вайкуле оправдалась за выступления на российских корпоративах
Певица Лайма Вайкуле оправдалась за выступления на корпоративах в России. Ее цитирует издание «Аргументы и Факты».
В ходе интервью журналистка уточнила, как певица относится к выступлениям перед олигархами и политиками.
«Нет, я не думала об этом. Это моя работа. Выступала и выступала. И что? Ничего. Нет у меня такого — "там не буду выступать, а здесь — буду"», — сказала Вайкуле, отметив, что «почти никогда» не знала, у кого будет выступать на корпоративе.
Ранее Лайма Вайкуле назвала условия своего приезда в Россию. По словам артистки, она никогда больше не поедет в Россию.
«Должно снова случиться то, что было в 90-х: надежда, вера в перестройку, в лучшую жизнь, в правду. Но я едва ли доживу до этого времени, поэтому я для себя решила, что никогда», — заявила она.