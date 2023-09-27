Вайкуле оправдалась за выступления на российских корпоративах

«Нет, я не думала об этом. Это моя работа. Выступала и выступала. И что? Ничего. Нет у меня такого — "там не буду выступать, а здесь — буду"», — сказала Вайкуле, отметив, что «почти никогда» не знала, у кого будет выступать на корпоративе.