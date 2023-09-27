Анита Цой объяснила, почему закручивает соленья в защитном респираторе

В основном певица делает соленья с добавлением корейской капусты кимчи. В качестве заправки к такому блюду идет острый красный перец, из него нужно аккуратно удалить семена. Цой делает это вручную, поэтому использует респиратор, так как острые ферменты при попадании в глаза могут вызвать сильный ожог. Исполнительница планирует к концу года закатать 30 тысяч солений, чтобы потом продавать их на своем маркетплейсе.

Незадолго до этого Анита Цой в беседе с «Газетой.Ru» рассказала о своих взаимоотношениях со свекровью Розой. Певица призналась, что много лет назад построила на своем участке дом, где жили ее мама и свекровь. Анита Цой отметила, что для нее важно, чтобы близкий человек находился рядом. Свекровь, по словам артистки, до сих пор является добрым и мудрым советчиком в разных жизненных ситуациях.