Светлана Бондарчук подала в суд на бывшего мужа

Телеведущая Светлана Бондарчук подала в суд на бывшего супруга Федора Бондарчука для решения вопроса по разделу совместно нажитого имущества. Что известно об их недвижимости, как они разводились?

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Что известно о разводе Бондарчуков

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Супруги развелись в 2016 году после 25 лет брака, в котором родились сын Сергей и дочь Варвара. В эфире своего YouTube-шоу «Света вокруг света» Светлана Бондарчук сообщила, что они разошлись мирно.

«У нас никто не уходил от кого-то ради кого-то другого. Просто случился кризис, пике, из которого мы не смогли выбраться. У каждого из нас жизнь стала продолжаться, и только через время какие-то вещи стали происходить», — отметила она.

В интервью Ксении Собчак Бондарчук также призналась, что при разводе были достигнуты договоренности, которые режиссер должен «абсолютно четко выполнять». Тогда она, по ее словам, получила средства на ремонт квартиры в Москве, а также обещание, что бывший супруг будет перечислять транши. Помимо этого, Федор Бондарчук продолжает заботиться об их общей дочке — 21-летней Варваре, родившейся с особенностями развития.

Что известно об имуществе Светланы и Федора Бондарчуков

По данным Teleprogramma.pro, предметом спора может быть загородный коттедж на Рублевском шоссе. Он расположен рядом с домом покойного отца режиссера — народного артиста СССР Сергея Бондарчука. Сейчас в коттедже в Раздорах живет сын бывших супругов Сергей с женой и детьми.

Журналисты сообщают, что у Бондарчуков была квартира в районе Ломоносовского проспекта на Мосфильмовской улице.

Также в браке была приобретена квартира на Патриарших прудах. Стоимость апартаментов в Ермолаевском переулке площадью 300 квадратных метров оценивается в 200 млн рублей. Телеведущая регулярно делится в социальных сетях снимками из этой квартиры, она в ней снимала первые выпуски своего YouTube-шоу.

В одном из интервью Бондарчук рассказала, что этой квартиры недостаточно для того, чтобы вместить весь свой гардероб, поэтому пришлось еще одну по соседству. Тогда телеведущая подверглась критике, но за нее вступилась Ксения Собчак.

«Девочки, я как человек, тусивший в этой квартире не раз, подтверждаю, она — 300 метров. Но там гигантская гостиная и столовая, поэтому жилых комнат мало. Квартира для тусовок, а не для шмоток! Для шмоток — отдельная», — написала Собчак в Telegram-канале.

Сможет ли Светлана Бондарчук лишить бывшего мужа имущества

Звездный адвокат Сергей Жорин в интервью NEWS.ru заявил, что в деле о разделе общего имущества в первую очередь необходимо установить, не нарушен ли срок исковой давности, поскольку с момента развода Бондарчуков прошло около семи лет.

«Первое, что необходимо установить в этом деле — это не нарушен ли срок исковой давности, так как он составляет 3 года. Единственное, что начало исчисления этого срока плавающее. То есть, 3 года с момента, когда лицо узнало о нарушении своих прав. Можно предположить, что Светлана Рудская (Бондарчук) только после развода узнала, что в браке было приобретено какое-то имущество, и поэтому подала иск», — отметил адвокат.

По словам Жорина, суду также предстоит установить, по поводу какого именно имущества у Светланы Бондарчук появились претензии. Является ли оно совместно нажитым, было приобретено на добрачные деньги или получено по наследству.