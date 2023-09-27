Мошенники оформили кредит на звезду проекта «Голос.Дети»

Звезда проекта «Голос.Дети» Александра Апраксина стала жертвой мошенников, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, девушка решила попробовать себя в модельном бизнесе и обратилась в агентство. Однако вместо трудового договора ей оформили кредит на сумму 196 тысяч рублей. Об обмане Апраксина узнала лишь спустя сутки после его подписания.

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Инцидент произошел после того, как участница четвертого сезона проекта "Голос. Дети" решила попробовать себя в другой сфере и обратилась в модельное агентство. Утверждается, что ее обманом заставили подписать кредитный договор вместо трудового. Певица не смогла самостоятельно расторгнуть его и обратилась за помощью в правоохранительные органы. В настоящее время по факту обращения проводится проверка.