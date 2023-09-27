Сергей Лазарев рассказал о таланте своего старшего сына Никиты

Анна и Никита, дети певца Сергея Лазарева, посещают школу танцев «Тодес», где активно развиваются и учатся. Как пишет издание boda, девочке Ане исполнилось уже 5 лет, а Никите скоро будет 9.

По словам исполнителя, Никита делает большие успехи, и педагоги-хореографы уже предлагают ему перейти в профессиональную категорию, чтобы выступать на концертах и гастролировать. Несмотря на это, Лазарев не хочет, чтобы его дети стали частью шоу-бизнеса, опасаясь, что их жизнь будет омрачена тенью его славы.