Соседи Пугачевой назвали певицу сухенькой старушкой в парике

Соседи эстрадной певицы Аллы Пугачевой перестали узнавать артистку, проживающую в Израиле, из-за изменений в ее внешности. Об этом сообщает KP.RU.

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По словам жителей, проживающих вместе с артисткой в Герцлии, ее часто видят в местных магазинах без косметики и украшений. Соседи отмечают, что сейчас эстрадная певица выглядит как сухонькая старушка в парике.

По данным издания, эмоциональное состояние Пугачевой также ослабло: на днях исполнительница расплакалась, когда директор Бориса Моисеева прислал ей фотографию памятника ее коллеги и близкого друга.