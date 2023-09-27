Директор Гришечкина рассказал о последних годах жизни актера

Российский актер Вячеслав Гришечкин, ушедший из жизни в ночь на 16 сентября, в последние годы жизни не находился в депрессии, опроверг слухи директор артиста Максим Миллер. В беседе с KP.RU он рассказал, что актер «был полон позитива» и всегда шутил, даже когда болел. По словам Миллера, это была особая черта характера Гришечкина.

Нет, Он был полон позитива. У Вячеслава Германовича была такая черта. Он над всем шутил. Даже если, например, заболел ОРВИ и у него пропал голос. Он не ахал и охал, а смеялся: это просто я бегал голым на морозе, вот и простыл, — пояснил Миллер.

При этом директор отметил, что иногда Гришечкин действительно хандрил. Актер часто вспоминал о второй жене, которая умерла от рака в 2017 году, посещал храм, а иногда говорил, что хотел бы уйти к ней.

Иногда Вячеслав Германович действительно хандрил. Часто вспоминал жену Анечку. Молился, ходил в храм, ставил свечку за упокой, плакал. Иногда он говорил: «Я хотел бы уйти к ней», — рассказал Миллер.