Российская и латвийская актриса и телеведущая Агата Муцениеце станцевала на камеру в откровенном образе. Соответствующая сторис появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

В опубликованном видео 34-летняя артистка примерила раздельный купальник телесного цвета, состоящий из бюстгальтера и трусов на завязках. При этом звезда исполняла танцевальные движения под музыку, демонстрируя подтянутое тело с кубиками пресса в области живота.

Кроме того, Муцениеце заплела темные волосы средней длины в косу и отказалась от косметики на лице. В качестве аксессуаров она выбрала солнцезащитные очки.