Милохин пожаловался на «муторную» работу в Дубае

Тиктокер Даня Милохин пожаловался на трудности работы в Дубае, контентмейкеру стало тяжелее организовывать работу. В интервью YouTube-каналу «Мадонна Мур», блогер признался, что создавать новые видеоролики в городе, расположенном на побережье Персидского залива, «очень дорого и муторно». Он также пожаловался на трудности с поисками операторов и нужной аппаратуры. По словам Милохина, в России заниматься этой деятельностью намного проще.

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В России я могу спокойно уехать куда-то в лес, придумать там какие-то костры, палатки с чуваками, снять все. У меня даже есть друзья, которые бесплатно меня снимут. Но в Дубае нужно прямо договариваться о съемке, нужно искать всех этих операторов, свет, это все очень дорого и муторно, — сказал тиктокер.