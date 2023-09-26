Шакиру обвинили в мошенничестве с налогами в Испании
Прокуратура Испании подозревает певицу Шакиру в уклонении от уплаты налогов в 2018 году на сумму свыше шести миллионов евро. Об этом сообщает El Pais.
По данным издания, в 2018 году Шакира жила в Барселоне с экс-игроком сборной Испании Жераром Пике и их двумя детьми и должна была платить налоги. Но в прокуратуре страны считают, что певица утаила часть своих доходов в тот год с помощью «корпоративной структуры» и вычета «неуместны расходов». В частности, указывается, что Шакира не задекларировала гонорары, заработанные в рамках музыкального турне El Dorado World Tour, во время которого она дала 53 концерта в 22 странах Европы, США и Латинской Америки в период с июня по ноябрь 2018 года.
«Предполагаемое мошенничество составляет 5,3 миллиона евро по подоходному налогу и еще 700 тысяч евро по налогу на имущество», — говорится в тексте.
Данное обвинения стало не первым подобным в отношении Шакиры. Ранее прокуратура Испании обвинила певицу в неуплате налогов с 2012 по 2014 года. В этих случаях речь идет о 14,5 миллионах евро. Разбирательство по этому делу начнется 20 ноября.