Шакиру обвинили в мошенничестве с налогами в Испании

По данным издания, в 2018 году Шакира жила в Барселоне с экс-игроком сборной Испании Жераром Пике и их двумя детьми и должна была платить налоги. Но в прокуратуре страны считают, что певица утаила часть своих доходов в тот год с помощью «корпоративной структуры» и вычета «неуместны расходов». В частности, указывается, что Шакира не задекларировала гонорары, заработанные в рамках музыкального турне El Dorado World Tour, во время которого она дала 53 концерта в 22 странах Европы, США и Латинской Америки в период с июня по ноябрь 2018 года.