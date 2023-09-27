Рэперша Инстасамка высмеяла свою внешность

«Твое лицо после одного сникерса»; «Еще один торт и добьешься такого результата всего за месяц»; «Ты просишь маму купить тебе уход [за кожей]. Мама: «У нас есть скраб с абрикосом». Твоя кожа в этот момент:»; «Все перешли в 5D измерение. Как выглядишь ты в 5D», — опубликовала серию мемов Инстасамка.