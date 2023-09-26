Раскрыта сумма заработка Гуфа на продаже одежды

Раскрыта сумма заработка российского рэпера Гуфа (настоящее имя — Алексей Долматов) на продаже одежды и аксессуаров под собственным брендом Lugang. Соответствующий финансовый отчет опубликован на сайте Rusprofile.

Музыкант стал учредителем компании «Люгэнг» в 2017 году. Ему принадлежит 26 процентов от общей доли компании. В ассортимент марки входят товары, цены на которые варьируются от 340 рублей до 11 тысяч. Так, например, покупателям доступны наклейки, чехлы на телефоны, носки и различные предметы гардероба, среди которых панамы, спортивные костюмы и майки.

Выяснилось, что за 2022 год выручка бренда составила 38 миллионов рублей, а прибыль — 657 тысяч рублей.