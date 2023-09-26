Алибасов подал в суд из-за игры в «танчики» на компьютере
Пресненский районный суд Москвы 25 сентября зарегистрировал иск Бари Алибасова к сети «М.Видео», в которой был приобретен игровой ноутбук за 200 тысяч рублей.
«Мы с этим делом уже почти полгода. После травмы на позвоночнике Бари Каримовичу по его просьбе приобрели компьютер. Он игровой, на нем можно и видео редактировать. В общем, можно было хорошо проводить время, не напрягая спину. И вот он немножко поработал, потом начал тормозить в играх. Я знаю точно, танчики не тянул. World of Tanks называется, как-то так. Они у него застревали. Он все время возмущался, что то деревья куда-то уплывали, то снаряды не долетают», - рассказала «Газете.Ru» помощница продюсера Елена.
По ее словам, компьютер несколько раз относили на ремонт по гарантии, но ноутбук продолжал «тормозить».
«Первый суд нам отказал. Пришла бумага вместе с нашим заявлением о том, что договаривайтесь досудебно. Бари Каримович рвал и метал. Говорит, документы приложили в суд о том, что нет КПД. Или замену ноутбука сделайте, или верните деньги. Это было прописано в нашем заявлении. Суд просто не отреагировал и отшвырнул наше дело», - сообщила Елена.
Ранее сообщалось, что Бари Алибасов потребовал не делать из него больше мошенника.