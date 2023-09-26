Алибасов подал в суд из-за игры в «танчики» на компьютере

«Мы с этим делом уже почти полгода. После травмы на позвоночнике Бари Каримовичу по его просьбе приобрели компьютер. Он игровой, на нем можно и видео редактировать. В общем, можно было хорошо проводить время, не напрягая спину. И вот он немножко поработал, потом начал тормозить в играх. Я знаю точно, танчики не тянул. World of Tanks называется, как-то так. Они у него застревали. Он все время возмущался, что то деревья куда-то уплывали, то снаряды не долетают», - рассказала «Газете.Ru» помощница продюсера Елена.