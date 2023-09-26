«Буквально через день Екатерина Мизулина написала у себя в Telegram-канале, что хочет, чтобы я пошел в армию, чтобы я доказал любовь к Родине. Меня это очень сильно испугало. Любого бы это испугало. Я решил первым же рейсом свалить», — сказал он.