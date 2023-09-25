Комиссаренко отреагировал на слухи о прошлом его жены в порноиндустрии

Комик Слава Комиссаренко у себя в социальных сетях отреагировал на слухи о прошлом своей новоиспеченной супруги в порноиндустрии. По его словам, он ничего не знал.

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Напомним, что в начале сентября Комиссаренко женился. Через время стали ходить слухи, что его супруга была вебкам-моделью, которые затем подкрепились фотографиями.

«Вы, наверное, видели новости, что я женился, и еще много всякого в этих новостях. В этой ситуации ужасно все, об этой ситуации унизительно говорить, но молчать о ней, наверное, еще более унизительно. Поэтому попробую кратко обо всем сказать», — написал комик.

По его словам, он ничего не знал о прошлом жены, а после раскрытия информации ему «все равно соврали». Комиссаренко отметил, что прошлое у человека может быть каким угодно, но об этом нужно «открыто сказать партнеру, а не скрывать и отрицать пока все не вскрылось».

«Да, сказать о таком непросто, страшно и вообще как будто невозможно, но еще страшнее, когда твой муж узнает об этом из интернета посреди вашего медового месяца», — добавил он.