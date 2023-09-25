Гуф заблокировал бывшую супругу в соцсетях

Российский рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов) рассказал, что заблокировал бывшую жену, модель и блогершу Юлию Королеву, в соцсетях. Об этом он написал в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Хип-хоп-артист опубликовал скриншот с изображением страницы экс-супруги в Instagram. На нем видно, что учетная запись Королевой заблокирована у Долматова.

«Наконец-то! Теперь хоть в рекомендованных не мелькает», — подписал он.

В 2021 году Гуф сделал предложение Юлии Королевой, а спустя два месяца они поженились. Спустя год у пары родилась дочь Тина.