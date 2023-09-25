Катрин Денев назвала причину смены фамилии

В начале актерской карьеры Катрин Денев сменила фамилию, чтобы ее не путали с более известной на тот момент старшей сестрой Франсуазой Дорлеак, призналась актриса и певица в программе телеканала BFMTV. По ее словам, для кинокарьеры она выбрала девичью фамилию матери.

Мне фамилия Денев не очень-то нравится. Это из-за нее, из-за моей сестры. Наша мать заявила нам, что для кинокомедии [«Девушки из Рошфора»] мы обе не можем назваться Дорлеак, — заявила 79-летняя Катрин.

Она добавила, что предпочла бы оставить себе фамилию Дорлеак и иногда жалеет, что не вернула ее обратно. Актриса выбрала себе фамилию Денев в 1960 году, прежде чем появиться в 1966 году на постере вместе с в фильме «Тупик», а в 1967-м — в «Девушках из Рошфора».

Франсуаза Дорлеак погибла в 1967 году в автокатастрофе в возрасте 25 лет, успев стать звездой фильма «Человек из Рио» Филиппа де Брока (1964) и триллера «Тупик» Романа Полански (1966). Фильм «Девушки из Рошфора» оказался ее предпоследним кинопроектом.