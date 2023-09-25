Жена Хайдарова обратилась в Генпрокуратуру из-за угроз

«В свое время убили Руденко, потом убили Лапутина. Сделали все так, будто Руденко попал под машину. Лапутина, по-моему, зарезали на улице. Когда-то вендетта все равно его настигнет. Я не угрожаю, но есть люди, у которых жены изуродованы до такой степени, что мальчики наши просто не выдерживают. Рвут и мечут. Руки чешутся по этому человеку», — заявил один из администраторов Telegram-канала.