Жена Хайдарова обратилась в Генпрокуратуру из-за угроз
Жена хирурга Тимура Хайдарова, вокруг которого в последнее время разгорелся скандал, обратилась в Генпрокуратуру из-за волны угроз в адрес мужа. Об этом сообщает «Комсомольская правда».
«Сегодня я была на личном приеме в Генеральной Прокуратуре. Они взяли на контроль и передали мои заявления в Центральный Аппарат Прокуратуры Москвы и Области дело о вымогательстве и угрозах жизни по отношению к Тимуру Хайдарову», — рассказала жена хирурга Светлана Сильваши.
Супруга хирурга добавила, что недавно был создан Telegram-канал, в котором регулярно появляется информация о Тимуре Хайдарове, а также его деятельности. Кроме того, там публикуют фото, на которых можно увидеть результаты неудачных операций — администрация канала утверждает, что фото принадлежат клиентам Хайдарова.
«Этот канал то и дело проходился по его национальности, там выкладывали фото пациенток с голой грудью, ранами, гноем. А ведь эти паблики могут смотреть и дети. Я написал админу канала обращение, упомянув статьи УК 128 и 137 (“распространение заведомо ложных сведений, порочащих честь и достоинство другого лица” и “нарушение неприкосновенности частной жизни”). Кроме того, мы подали жалобу в Роспотребнадзор, она находится на исполнении», — рассказал адвокат семьи Александр Бенхин.
Сильваши также рассказала, что со стороны администрации канала поступают угрозы в адрес Хайдарова. Среди них — сопоставление врача с убитым хирургом Евгением Лапутиным.
«В свое время убили Руденко, потом убили Лапутина. Сделали все так, будто Руденко попал под машину. Лапутина, по-моему, зарезали на улице. Когда-то вендетта все равно его настигнет. Я не угрожаю, но есть люди, у которых жены изуродованы до такой степени, что мальчики наши просто не выдерживают. Рвут и мечут. Руки чешутся по этому человеку», — заявил один из администраторов Telegram-канала.
Напомним, что в последнее время вокруг Тимура Хайдарова разгорелся скандал — ряд российских знаменитостей обвинили хирурга в неудачной пластике.