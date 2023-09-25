Певица Алсу заявила, что оберегала команду от грязи и звездной болезни

Певица Алсу рассказала в беседе с woman.ru, что ее миновала звездная болезнь.

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Алсу считает, что ее команда помогла ей не зазнаться на пике популярности. По словам артистки, у нее были "замечательные" коллеги, которых она оберегала от "грязи и всего ненужного". Певица не исключает, что могла не поддаться звездной болезни в силу своего воспитания.

Алсу посоветовала начинающим артистам "не потерять себя" и не забывать про цель, из-за которой они изначально пошли по этому пути.

"Начинающим артистам желаю не переживать, когда будут не только взлеты, но и падения. Невозможно всегда находиться в топе, у каждого есть пик популярности, потом, в какой-то момент, ты уходишь немножко с вершины. Скажу одно, когда ты делаешь музыку искренне и от души - всегда найдется преданный слушатель", - поделилась звезда.