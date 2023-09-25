Земфира* съехала от Ренаты Литвиновой в Париже
Певица Земфира*(признана иноагентом) и режиссер Рената Литвинова живут отдельно друг от друга в Париже. Об этом рассказал mk.ru источник.
Инсайдер отметил, что именно исполнительница решила начать жить в одиночестве. При этом Литвинову источник назвал человеком, который "сильно переживает" из-за ссоры.
Недавно в сети появились слухи о ссоре Земфиры* и Ренаты Литвиновой, которые являются давними подругами. Причиной для таких предположений стала взаимная отписка девушек от страниц друг друга в Instagram.
24 сентября Земфиру* засняли в одном из ресторанов Парижа. Исполнительницу заметили, когда она, вероятно, шла к своему столику. Увидев, что ее снимают, артистка прикрыла лицо рукой.
Во Францию Земфира* уехала после начала спецоперации России на Украине. В конце июля 2022 года ее впервые заметили на дне рождении дочери Ренаты Литвиновой в Париже.
В мае 2023-го появились слухи о получении артисткой второго гражданства Франции. Однако позднее исполнительница их опровергла, отметив, что является гражданкой Российской Федерации и никаких иных гражданств у нее "нет и не будет". Земфира* добавила, что исправно платит налоги в России, хотя не живет в РФ уже год.