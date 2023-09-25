Волочкова раскрыла детали нового романа

В жизни Анастасии Волочковой было много мужчин. Сама балерина признавалась, что никогда не обращала на статус кавалера. Так, по признанию артистки, она встречалась и с олигархами, и с «нищебродами». Главное для звезды – влечение и чувства. По ее мнению, именно в этом заключается залоги идеальных интимных отношений.

Оказалось, что сейчас сердце танцовщицы занято. Накануне знаменитость рассказала, что ее новый ухажер – давний знакомый. Так, блондинка знает мужчину более семи лет, однако до недавнего времени их связывала только дружба. Раскрывать все карты и называть имя таинственного кавалера певица не стала. Однако отметила, что он младшее. По словам бывшей примы Большого театра, она по-настоящему счастлива и влюблена.