Волочкова раскрыла детали нового романа
В жизни Анастасии Волочковой было много мужчин. Сама балерина признавалась, что никогда не обращала на статус кавалера. Так, по признанию артистки, она встречалась и с олигархами, и с «нищебродами». Главное для звезды – влечение и чувства. По ее мнению, именно в этом заключается залоги идеальных интимных отношений.
Оказалось, что сейчас сердце танцовщицы занято. Накануне знаменитость рассказала, что ее новый ухажер – давний знакомый. Так, блондинка знает мужчину более семи лет, однако до недавнего времени их связывала только дружба. Раскрывать все карты и называть имя таинственного кавалера певица не стала. Однако отметила, что он младшее. По словам бывшей примы Большого театра, она по-настоящему счастлива и влюблена.
Напомним, недавно стало известно о задержании бывшего поклонника Волочкова. Дмитрия Дюрана арестовали, подозревая в мошенничестве. Сообщается, что мужчина взял у инвесторов крупную сумму денег якобы на развитие бизнеса и исчез. Сама балерина уже прокомментировала ситуацию. Несмотря на случившееся, она заявила, что бизнесмен – доброй души человек, светлая личность. Возможно, звезда до сих пор не может поверить, что Дмитрий мог поступить столь низким образом.