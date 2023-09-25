Павел Воля и Илья Соболев подготовили Сашу Петрова к семейной жизни

"Поздравляем, ты теперь молодожен, женатик... Мы уже давно этим занимаемся с Пашей, лет по 10-13. Все, друзья, Александр Петров официальный женатик", - посмеялись шоумены.

Затем комики решили выяснить, готов ли артист к жизни с супругой. Соболев спросил у Петрова, разрешит ли он своей жене Виктории есть в постели скумбрию, на что артист ответил утвердительно. Потом комик поинтересовался, что Петров ответит, если супруга вдруг заявит, что он ее не любит. Артист ответил, что Виктория такого не скажет, однако Воля решил поспорить с его точкой зрения.