Дава вывел в свет новую девушку

Дава после разырва с Ольгой Бузовой, по слухам, встречался с Мари Краймбрери. Однако личная жизнь артиста так и не клеилась до недавнего момента.

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Теперь же Дава опубликовал на своей странице фото, на котором держит девушку за руку.

Поклонники артиста быстро нашли ту, у кого подобный кадр в сторис. Девушку зовут Яна, и она часто размышляет на тему отношений. Судя по всему, девушка планирует постепенно узнавать артиста и не хочет сразу же создавать с ним что-то серьезное.

Напомним, Дава встречался с Ольгой Бузовой больше года. Манукян даже говорил о том, что он делал девушке предложение руки и сердца. Однако их роман завершился громким скандалом. Бузова говорила о том, что Дава изменял ей, а блогер признался, что Оля поставила ему условие: либо она, либо работа. Бузова очень ревновала Даву к его партнершей по «Танцам со звездами». Сейчас экс-возлюбленные не общаются.