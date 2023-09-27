Гильдия сценаристов Голливуда объявила о завершении забастовки

Отмечается, что в дальнейшем предварительное соглашение сценаристов должно быть ратифицировано. Встреча по этому вопросу состоится со 2 по 9 октября.

Ранее сообщалось, что после пятидневных переговоров Гильдия сценаристов Америки (WGA) и Альянс продюсеров кино и телевидения (AMPTP) смогли прийти к предварительному соглашению. О сделке было объявлено 24 сентября, спустя 146 дней после начала забастовки WGA. «Нам не терпится поделиться с вами деталями достигнутого, но мы не можем этого сделать до тех пор, пока не будут расставлены последние точки над i», — сообщил переговорный комитет профсоюза.