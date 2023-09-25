Юлия Савичева рассказала о разрыве творческих отношений с Максимом Фадеевым

"Чувствовала внутри себя шок, обиду, несправедливость. Но я тогда понимала, если мне дается такое испытание, я должна его пройти. Пройти с гордо поднятой головой. Макс много хорошего сделал для меня. Я никогда это не забуду", - подчеркнула Савичева.

Она напомнила, что после окончания контракта ей было запрещено исполнять песни, написанные в сотрудничестве с Фадеевым. Ведущая поинтересовалась, что Савичева думает о слухах о причастности Ольги Серябкиной к ее прекращению работы с Фадеевым. В ответ на это певица заверила, что ее обидчикам все "вернется бумерангом".