Тина Кунаки проводит время с фотографом Сантьяго после развода с Касселем

О расставании модели Тины Кунаки с известным актером Венсаном Касселем стало известно в апреле. А уже в конце лета модель заметили в компании неизвестного молодого человека. Пара вела себя так, как будто они ни просто приятели, пишет Start Hit. 26-летняя модель показалась со своим спутником на улице рядом с рестораном. Она обнимала его за шею и не прекратила это делать, когда заметила, что их снимают. Молодой человек держал девушку за талию. В заведение они уже зашли за руку. Вскоре личность мужчины была установлена. Это был фотограф Виктор Сантьяго. До этого Кунаки состояла в браке с Венсаном Касселем. Их проблемы в отношениях заметили подписчики в соцсетях - модель перестала публиковать кадры с супругом, а актер и вовсе очистил все социальные сети. В апреле этого года супружеская чета официально сообщила о расставании. Их роман начался в 2016-м, а в 2018-м - они поженились. Для их поклонников распад брака стал разочарованием и неожиданностью. "Они расстались несколько недель назад. Тина убита горем", — рассказал тогда неназванный приятель пары. У супругов есть четырехлетняя дочь Амазони. Кассель съехал от жены еще в марте. По слухам, измена модели стала поводом для расставания. Актер при этом уже завел роман с девушкой, которая моложе даже бывшей жены.