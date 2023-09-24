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Харатьян рассказал о проживающей в Швеции дочери

Александра, дочь Дмитрия Харатьяна от первого брака давно живет в Швеции. Там у нее семья, интересная работа. Девушка часто приезжает в Россию, чтобы встретиться с родными. Совсем недавно она вновь побывала на Родине.

Харатьян рассказал о проживающей в Швеции дочери
© РИА Новости

«Ничего негативного не чувствует, никакого давления, насколько я понимаю, нет. Хотя она работает в мультинациональной среде. Есть и украинцы. Это служба по адаптации к проживанию в Швеции русскоязычных людей.

У нее хорошие человеческие отношения с людьми. Саша качественно оказывает помощь, и это ценится, конечно. Недавно, кстати, приезжала, и очень хорошо мы с ней пообщались. Ни в коем случае не отказывается от родной страны и корней! Просто там муж, семья, она уехала задолго до СВО. С радостью приезжает к нам», — рассказал Дмитрий Харатьян журналистам.

У Харатьяна также есть сын Иван от второго брака. В прошлом году Иван окончил ВГИК. По словам актера, от службы в армии его наследник уклоняться не будет, - пишет СтарХит.

«Ивану 25 лет, он военнообязанный. Косить не будет. Я тоже не косил, отслужил. А вообще-то мне было 24 года, уже был папой, известным артистом, мои фотографии печатали на обложках журналов — и ничего, пошел служить в армию», - сообщил актер.

Народный артист России Дмитрий Харатьян во время пятого творческого фестиваля «Таврида.АРТ» раскрыл NEWS.ru свое отношение к артистам, уехавшим из России на фоне проведения специальной военной операции на Украине. По его мнению, каждый имеет право на выбор. При этом Харатьян отметил, что считает его ошибочным.

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