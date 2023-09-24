Харатьян рассказал о проживающей в Швеции дочери

У нее хорошие человеческие отношения с людьми. Саша качественно оказывает помощь, и это ценится, конечно. Недавно, кстати, приезжала, и очень хорошо мы с ней пообщались. Ни в коем случае не отказывается от родной страны и корней! Просто там муж, семья, она уехала задолго до СВО. С радостью приезжает к нам», — рассказал Дмитрий Харатьян журналистам.