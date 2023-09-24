Лорак рассказала, как тяжело переживала нападки хейтеров

«Ревела от отчаяния и несправедливости. Мне было очень сложно, потому что я тоже человек, а в первую очередь женщина и меня сильно ранит, когда это необоснованно. Мне помогает семья, моя дочь, мама и поддержка зрителей. Совсем недавно у меня на концерте был аншлаг, и люди все равно звонят и просят меня выступить в разных городах — это меня и держит», — призналась исполнительница.