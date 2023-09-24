Лорак рассказала, как тяжело переживала нападки хейтеров
Ани Лорак предложили стать членом жюри музыкального проекта «Ты супер!» Певица призналась, что не могла отказаться от участия в шоу, поскольку оно рассказывает про детей с непростыми судьбами, хотя предвидела, что может оказаться в центре внимания недоброжелателей.
Лорак особенно близка эта тема, так как звезда сама прошла школу-интернат. Об этом певица рассказала в эфире «Центрального телевидения» на канале НТВ.
«Я понимала, что начнется обсуждение, но любовь зрителей и друзей для меня важнее всего. Хороший людей на свете больше, чем плохих», - отметила Лорак.
Певица, хоть и была готова к волне хейта, однако очень тяжело это переносила, - информирует СтарХит.
«Ревела от отчаяния и несправедливости. Мне было очень сложно, потому что я тоже человек, а в первую очередь женщина и меня сильно ранит, когда это необоснованно. Мне помогает семья, моя дочь, мама и поддержка зрителей. Совсем недавно у меня на концерте был аншлаг, и люди все равно звонят и просят меня выступить в разных городах — это меня и держит», — призналась исполнительница.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин написал заявление в прокуратуру, чтобы проверить звезду на предмет финансирования украинской армии. Потом Бородин поделился результатами расследования.
«Друзья, сообщаю, что закончилась проверка в отношении Ани Лорак. К ней вопросов нет со стороны контролирующих органов».