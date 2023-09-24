Кудрявцева сообщила о болезни дочери
Лера Кудрявцева пожаловалась на плохое настроение. Дело в том, что заболела ее пятилетняя дочь Маша. Ребенок плохо себя чувствует, и Лера переживает, что она могла подхватить какую-то вирусную инфекцию
Об этой неприятности телеведущая рассказала в своем Телеграм-канале. И добавила, что старый друг все-таки смог ее развеселить.
Журналист Отар Кушанашвили записал видеообращение, где в котором похвалил снимки Леры, сделанные в Санкт-Петербурге.
«И вот такое сообщение от Отарика вызывает улыбку. К слову, нашей дружбе 28 лет, прости Господи. Короче, к чему я это все? Семья, друзья — наша сила», — сказала Кудрявцева.
Кушанашвили назвал Кудрявцеву «солисткой корейской поп-группы, но с полу-славянской внешностью». Журналист отметил, что радуется, смотря на снимок подруги. По его мнению, телеведущая похожа на «нестареющую японку».