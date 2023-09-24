Наташа Королева возмущена слухами о сыне
Наташа Королева в эфире шоу «Ты не поверишь!» возмутилась по поводу сплетен о ее сыне Архипе. В последнее время в социальных сетях и ряде СМИ прошла информация, что на юношу заведено уголовное дело за нападение на женщин. Она назвала эти слухи «бредом и воспаленной фантазией».
«С одной стороны, понимаю, почему они это делают — им надо проходняк, трафик. А с другой стороны, я понимаю, что это же ненормально!» — рассердилась певица.
Правда сам Архип к подобным вымыслам отнесся спокойно. Он привык к том, что члены его семьи нередко становятся героями скандалов в желтой прессе, - сообщает gazeta.ru.
Ранее Архип Глушко рассказывал, что не «сидит на шее» у родителей и не просит деньги на карманные расходы. Он преподает японский язык, а также участвует с матерью в телевизионных проектах.